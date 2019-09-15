https://static.news.ru/photo/4f53dcf0-d768-11e9-abcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Источник в британском правительстве сообщил, что премьер-министр страны Борис Джонсон не собирается исполнять закон, согласно которому выход Великобритании из Евросоюза без сделки невозможен.

Кроме того, Джонсон намеревается отклонить предложение любого члена ЕС на предстоящем в октябре саммите об отсрочке выхода и собирается противостоять в суде противникам Brexit, в том числе лидеру лейбористов Джереми Корбину, пишет Bloomberg .

Как сообщал News.ru ранее, в понедельник, 16 сентября, в Люксембурге пройдёт встреча председателя Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера и британского премьер-министра Бориса Джонсона. Политики обсудят выход Великобритании из Европейского союза. Также Джонсон встретится с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем.