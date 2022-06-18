Джонсон призвал не переносить «Евровидение-2023» из Украины

Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Борис Джонсон

Украина заслуживает провести музыкальный конкурс «Евровидение» в 2023 году, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после возвращения из Киева. По его словам, которые передает The Guardian, несмотря на тяжелое положение, Украина сможет организовать мероприятие, поскольку к моменту его проведения ситуация улучшится. Джонсон подчеркнул, что он против переноса конкурса, невзирая на то, что новым местом проведения может стать его страна.

Украинцы победили в «Евровидении». Я знаю, что у нас было отличное выступление, что мы заняли второе место, я хотел бы, чтобы конкурс прошел у нас. Но правда такова, что они выиграли и заслуживают этого. <...> Я верю, что Киев или любой другой безопасный украинский город станут потрясающим местом для проведения, — указал Джонсон.

При этом он не уточнил, прекратит ли британская медиакорпорация BBC переговоры с руководящими органами конкурса о переносе.

Накануне организаторы музыкального конкурса заключили, что Украина из-за сложившейся ситуации не сможет принять конкурс в 2023 году. Европейский вещательный союз начал переговоры с Великобританией, которая заняла в состязании второе место и заявляла о готовности принять следующий фестиваль.