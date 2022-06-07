Джонсон признался, что скучает по «ковидным вечеринкам» Борис Джонсон сообщил, что вновь бы посетил вечеринки, которые были при локдауне

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ещё до голосования Консервативной партии по вотуму недоверия главе правительства заявлял, что с удовольствием повторил бы ряд вечеринок, которые проходили в резиденции правительства на Даунинг-стрит по время локдауна 2021 года. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Обращаясь к парламентариям от Консервативной партии до голосования, не занимающим министресткие посты, Джонсон заявил, что принял бы участие в прощальных мероприятиях с покидающими свои посты коллегами, которые также проходили во время введеённого из-за пандемии коронавируса локдауна.

Это слова премьера вызвали бурные дискуссии в социальных сетях. Ряд пользователей поставили под сомнение искренность раскаяний Джонсона в участии в вечеринках, в связи с чем он ранее извинялся.

Ранее сообщалось, что представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать необходимого количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Джонсон попал под огонь критики после того, как выяснилось, что в 2021 году, в разгар общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса, в резиденции правительства страны на Даунинг-стрит проводились вечеринки.