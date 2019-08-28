https://static.news.ru/photo/efa0562e-c97c-11e9-ae23-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что работа парламента страны приостанавливается до 14 октября.

Мы должны продолжать реализовывать внутреннюю повестку дня, поэтому мы объявляем, что тронная речь королевы состоится 14 октября, — сказал Джонсон в эфире телеканала Sky News .

При этом он опроверг утверждение, что работа парламента останавливается, чтобы помешать оппозиционерам заблокировать выход страны из Евросоюза без заключения сделки.

Ранее News.ru писал, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин на встрече с другими представителями оппозиционных партий Британии договорился вместе делать всё возможное, чтобы помешать Brexit без заключения сделки. Речь может идти о принятии новых законов или об объявлении вотума недоверия.

Глава британского правительства Борис Джонсон неоднократно заявлял, что Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 октября. При этом, как отмечал политик, расставание с объединённой Европой состоится вне зависимости от обстоятельств. Премьер считает, что выход из ЕС — «фундаментальное решение» жителей Великобритании, поэтому он потребовал от политиков уважать результаты референдума.