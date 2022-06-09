Джонсон: поддержка Украины не обходится Западу слишком дорого

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал неприемлемым аргумент о том, что поддержка, которая оказывается Киеву, слишком дорогая, и политику в отношении Москвы нужно скорректировать. Джонсон заявил в эфире телеканала Sky News, что менять позицию по России для Запада сейчас неприемлемо, ровно как и призывать Киев согласиться на любые условия Москвы.

Я знаю людей, не из Великобритании, а из других стран, которые говорят, что цена оказания поддержки украинцам стала слишком высокой и их надо побуждать к тому, чтобы они приняли любые условия, которые может выставить [президент России Владимир] Путин. Я не считаю, что такая возможность для нас приемлема, — заявил он.

По словам Джонсона, сейчас нельзя оставить украинцев на произвол судьбы, потому что это противоречило бы всем человеческим нормам. Премьер считает, что Запад сейчас находится не в том положении, чтобы указывать Киеву, как себя вести. Джонсон добавил, что санкции против России действительно привели к экономическому кризису, однако все это со временем смягчится и станет не настолько ощутимым.

6 июня The Guardian со ссылкой на данные опроса Opinium сообщило, что больше половины подданных Великобритании поддерживают отставку премьер-министра. Согласно результатам опроса, 59% британцев выступают за отставку Джонсона. Если учитывать лишь мнение сторонников Консервативной партии, то 34% из них уверены, что настало время сменить премьера, в то время как 53% считают, что он должен остаться.

Ранее лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Ян Блэкфорд призвал премьер-министра Великобритании покинуть пост. Джонсон лишь поблагодарил Блэкфорда за «свойственные ему теплые слова» и назвал «надежным защитником государства».