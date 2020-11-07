Джонсон: победа Байдена на выборах является историческим достижением

https://static.news.ru/photo/52a75e7c-2127-11eb-99c4-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон первым из лидеров «ядерной пятёрки» поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах.

Поздравления Джо Байдену с его избранием на пост президента США и Камале Харрис с её историческим достижением, — написал Джонсон в Twitter.

Он также отметил, что США являются самым важным союзником Великобритании.

Ранее Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика говорили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News. При этом Трамп заявил, что Байден торопится с объявлением себя победителем.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.