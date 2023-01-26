Джонсон ответил украинке на сравнение россиян с нацистами Джонсон напомнил украинской журналистке о больших потерях россиян и украинцев в ВОВ

Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон указал украинской журналистке, что народы России и Украины понесли гигантские потери во время Второй мировой войны. Так он ответил представительнице СМИ на ее сравнение россиян с нацистами. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Рада».

Думаю, вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов. И украинцы тоже, — сказал Джонсон.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что решение Берлина по отправке танков Leopard 2 Киеву является крайне опасным, поскольку оно переводит конфликт на новый уровень противостояния. По словам дипломата, данный шаг означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности за преступления нацистов.

В свою очередь глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя сообщения немецких СМИ о согласии Берлина поставить Киеву танки Leopard, заявил, что положение Украины вызывает серьезное беспокойство у ее «кукловодов». Этим, по его мнению, и объясняется решение Германии. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле, в нее и «ушли», напомнил депутат.