Джонсон отказался уйти в отставку после провала консерваторов на довыборах

Фото: No. 10 Downing Street/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Британский премьер Борис Джонсон отказался покидать свой пост, несмотря на поражение правящей Консервативной партии на дополнительных выборах в парламент в графствах Уэст-Йоркшир и Девон, сообщает Guardian. Отвечая на вопрос о возможной отставке, Джонсон отметил, что его партии ещё многое предстоит сделать.

Мы должны признать, что нам еще многое предстоит сделать, и мы, конечно, будем продолжать работать, мы будем продолжать решать проблемы людей, пока не преодолеем этот период, — сказал Джонсон.

Дополнительные выборы были проведены из-за громких скандалов, случившихся с представителями Консервативной партии. Депутат от Уэст-Йоркшира Имран Ахмад Хан был вынужден уйти в отставку после обвинений в сексуальном насилии над подростком. В Девоне консерватор Нил Пэриш признался, что смотрел порнографию на работе, и также был вынужден покинуть палату общин.

В Уэст-Йоркшире на выборах победил представитель лейбористов, в Девоне пост получила Партия либеральных демократов.

6 июня стало известно, что представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать необходимого количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру политической силы Джонсону.

Премьер-министр попал под огонь критики после того, как выяснилось, что в 2021 году в разгар общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса в резиденции правительства страны на Даунинг-стрит проводились вечеринки. В стране начали обсуждать возможность снятия Джонсона с должности.