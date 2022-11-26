Джонсон объявил сбор средств на закупку медикаментов для Украины

Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Global Look Press

Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил сбор средств на закупку медикаментов для Украины, пишет газета The Guardian. Экс-премьер приурочил это к приближающемуся католическому Рождеству — в канун праздника к благотворительным акциям, как правило, в Британии присоединяются звезды и другие медиаперсоны.

Британцы славятся щедростью и широтой души и проявляют эти качества даже тогда, когда дома наступают трудные времена. Поэтому я призываю людей в это Рождество залезть поглубже в карманы, — сказал Джонсон.

По словам политика, все полученные средства направят на оплату медикаментов и оборудования для медицинских учреждений Украины. Деньги, как уточнил Джонсон, будет собирать фонд Circle Health. Ранее он уже доставлял на Украину медикаменты и гуманитарную помощь на сумму около $3,6 млн.

Глава Circle Health Паоло Пиери призвал британцев «не становиться безразличными» к проблемам украинцев, вопреки трудностям, которые переживает экономика Великобритании.

Ранее представитель офиса генерального секретаря ООН Стефани Трембле заявила, что всемирная организация продолжит отправлять гуманитарную помощь Украине. По её словам, ООН прилагает большие усилия для планирования и оказания гуманитарного содействия Киеву. При этом там не уточнили объем оказываемой помощи Украине.