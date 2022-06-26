Джонсон объявил о «завершении вечеринки российских углеводородов»

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Борис Джонсон и Олаф Шольц на саммите G7 в Баварии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите лидеров G7 заявил, что вечеринка углеводородов из России подошла к концу, передает РИА Новости. Он отметил, что западные страны уже ищут пути адаптации к новым реалиям, а также новых поставщиков энергоресурсов.

Я думаю, что мы все осознаём, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все ищут пути адаптации. В краткосрочной перспективе нам предстоит найти углеводороды где-то еще. Но в долгосрочной перспективе нам нужно вместе трудиться над зелеными решениями, в которые мы все верим, — сказал британский премьер.

Лидеры G7 на саммите группы вспоминали российского президента Владимира Путина и его фото с голым торсом, рассуждая, стоит ли им самим раздеться для снимка. Джонсон предложил оголиться, чтобы показать всему миру, что западные лидеры «круче Путина». Канадский премьер-министр Джастин Трюдо поддержал коллегу и предложил устроить «показ верховой езды с голым торсом».

Ранее премьер-министр Великобритании в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном 26 июня заявил, что сейчас любые попытки урегулировать конфликт на Украине приведут к нестабильности в мире и лишь укрепят позиции Москвы.