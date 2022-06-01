Джонсон объяснил, почему не хочет в отставку Джонсон заявил, что его отставка на фоне украинского кризиса будет безответственностью

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не планирует уходить в отставку, потому что считает такое решение безответственным, передает The Telegraph. Глава правительства пояснил, что не может бросить свой пост на фоне украинского кризиса и роста цен в Соединенном Королевстве. Он подчеркнул, что был избран для того, чтобы донести «масштабную повестку».

Как вы понимаете, я много думал обо всех этих вопросах. И я не могу понять, насколько ответственно было бы, учитывая происходящее, просто отказаться от проекта, над которым я начал работать. <...> Я все еще здесь, потому что мы испытываем огромное экономическое давление, мы должны справиться с самой большой за последние 80 лет войной в Европе, — заявил Джонсон.

На прошлой неделе после того, как британское правительство внесло изменения в министерский кодекс, Борис Джонсон столкнулся с критикой. Из министерского предисловия к документу были удалены все упоминания «честности» и «неподкупности». Сам Джонсон пояснял, что министры не всегда должны уходить в отставку после нарушения кодекса.

Позже стало известно, что он рискует столкнуться с вотумом недоверия из-за «культуры пьянства», сложившейся во время локдауна на Даунинг-стрит, 10.

По мнению психиатра-нарколога Олега Гончарова, премьер-министр Великобритании не выглядит больным человеком и вряд ли страдает алкоголизмом. Он напомнил о том, что история помнит немало случаев, когда высокие посты занимали люди с алкогольной зависимостью, имея в виду Бориса Ельцина и Джорджа Буша младшего.