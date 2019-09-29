https://static.news.ru/photo/6dc5b7be-e2a1-11e9-8652-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подписанный под давлением оппозиции закон, обязывающий кабмин Великобритании просить отсрочки переговоров по Brexit, ухудшает перспективы заключения сделки об условиях выхода страны из Евросоюза, считает премьер-министр королевства Борис Джонсон.

Он добавил, что документ не исключает вероятности «жёсткого» сценария Brexit. Кроме того, дипломат отверг вероятность своей отставки из-за политического кризиса в стране, передаёт BBC .

Это моя ответственность — вывести страну из ЕС до 31 октября и двигаться вперёд, — заявил Джонсон.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть спустя два года после официального уведомления о своём решении. Но депутаты Палаты общин парламента Соединённого Королевства три раза отклоняли вариант соглашения об условиях Brexit, достигнутых экс-премьером страны Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, а затем на 31 октября.

Ранее News.ru сообщал, что встреча главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье и британского министра по вопросам Brexit Стивена Баркли, где обсуждался вопрос выхода Соединённого Королевства из Евросоюза, вновь завершилась безрезультатно.