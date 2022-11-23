Джонсон обвинил Германию в желании поражения Украине Экс-премьер Британии Джонсон: до начала СВО Германия желала быстрого поражения Украины

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Борис Джонсон

До начала российской спецоперации на Украине власти Германии считали лучшим вариантом стремительное поражение Киева. Об этом в интервью CNN заявил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, свою позицию Берлин обосновывал «всевозможными вескими экономическими причинами».

На каком-то этапе позиция Германии состояла в том, что, если это случится, то станет катастрофой, и было бы лучше, если бы все поскорее закончилось, и Украина сдалась, — сказал политик.

Он также добавил, что власти Франции буквально до последнего момента отрицали возможность вооруженного конфликта на Украине.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооруженным силам Германии сложно откликаться на просьбы третьих стран об оказании военной помощи. Глава ведомства отметила, что страна находится на пределе своих возможностей в плане поставок. Она указала на то, что власти вынуждены отклонять просьбы других стран ради Украины. Министр добавила при этом, что Берлин продолжит оказывать поддержку Украине.

Также сообщалось, что Великобритания направила на Украину модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2. Дальность их пуска в два раза больше, чем у ранее переданных ракет первого поколения.