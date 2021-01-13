Джонсон: нарушение прав человека в Китае не должно мешать сотрудничеству

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Случаи нарушения прав человека китайскими властями на должны мешать сотрудничеству между Лондоном и Пекином, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он отметил, что хочет добиться хороших отношений между двумя странами, передаёт ТАСС.

Я хочу жить в мире, в котором у нас хорошие отношения с Китаем. Случаи нарушения прав человека в КНР не должны мешать нашему продуктивному сотрудничеству по ряду вопросов, — подчеркнул он.

Политик добавил, что такой подход, по его мнению, соответствует интересам британцев. При этом британские власти собираются проявлять осторожность при решении вопроса об участии китайских корпораций в инфраструктурных и жизненно важных проектах.

Он отметил, что правительство Соединённого Королевства не хочет двигаться в сторону «необдуманной синофобии».

Ранее NEWS.ru писал, что Великобритания и Евросоюз завершили переход по Brexit. Одновременно вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между указанными сторонами.

Британия стала независимой от ЕС после 47 лет членства и через четыре с половиной года после референдума. На данный момент Соединённое Королевство «восстановило свою национальную независимость».

По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, государство смогло «вернуть себе контроль» над законами, границами и денежными средствами. Историческое соглашение между ЕС и Великобританией было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев непростых переговоров. Стороны по итогам соглашения продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.