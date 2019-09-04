https://static.news.ru/photo/fd35996c-cf61-11e9-9594-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидеру оппозиции Джереми Корбину ещё раз обдумать идею проведения всеобщих выборов. Тем самым он намекнул, что правительство вновь внесёт соответствующее предложение.

По словам Джонсона, Корбин боится проиграть выборы.

Я бы предложил ему обдумать ещё раз свою ненадёжную позицию, — цитирует его РИА Новости .

Вечером в среду, 4 сентября, палата общин отвергла предложение Джонсона о проведении внеочередных выборов 15 октября. Инициативу не поддержали лейбористы, которые всегда выступали за голосование, но не пожелавшие в данном случае поддержать премьера.

Они опасаются, что добившись выборов, Джонсон не станет проводить их в обозначенную дату, а, пользуясь приостановкой работы парламента, осуществит Brexit без сделки. Они заявили, что будут обсуждать выборы только после того, как глава кабмина договорится с Брюсселем о переносе Brexit и об условиях соглашения о выходе.

News.ru ранее писал, что нижняя палата британского парламента в третьем чтении приняла законопроект, который обязывает правительство отложить Brexit на три месяца. Чтобы вступить в силу, закону необходимо одобрение верхней палаты, что может случиться уже 5 сентября.