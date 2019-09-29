Премьер-министр Великобритании провёл телефонный разговор с королевой Елизаветой II. Чиновник принёс монарху извинения за то, что одобренная ею приостановка работы парламента страны была признана незаконной Верховным судом.
Джонсон связался с Елизаветой II 24 сентября, сразу после оглашения вердикта. Суд пришёл к выводу, что приостановка работы парламента привела к нарушению и препятствованию способности правительства выполнять свои конституционные функции без разумного обоснования.
Королева была чрезвычайно обеспокоена предложением премьера ещё до решения суда. Вердикт привел к подрыву доверия между офисом премьер-министра и Букингемским дворцом, передаёт
Ранее News.ru писал, что американская предпринимательница и бывшая модель Дженнифер Аркури рассказала об интимной связи с Джонсоном, когда тот занимал пост мэра Лондона. О подробностях отношений женщина сообщила друзьям.