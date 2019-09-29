https://static.news.ru/photo/fa2ab7ee-e2a2-11e9-9263-fa163e074e61_660.jpg Королева Елизавета II Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании провёл телефонный разговор с королевой Елизаветой II. Чиновник принёс монарху извинения за то, что одобренная ею приостановка работы парламента страны была признана незаконной Верховным судом.

Джонсон связался с Елизаветой II 24 сентября, сразу после оглашения вердикта. Суд пришёл к выводу, что приостановка работы парламента привела к нарушению и препятствованию способности правительства выполнять свои конституционные функции без разумного обоснования.

Королева была чрезвычайно обеспокоена предложением премьера ещё до решения суда. Вердикт привел к подрыву доверия между офисом премьер-министра и Букингемским дворцом, передаёт The Sunday Times .

Ранее News.ru писал, что американская предпринимательница и бывшая модель Дженнифер Аркури рассказала об интимной связи с Джонсоном, когда тот занимал пост мэра Лондона. О подробностях отношений женщина сообщила друзьям.