Джонсон исключил референдум о независимости Шотландии в 2021 году

https://static.news.ru/photo/c363218e-4dd0-11eb-a848-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Thomas/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о возможности проведения в Шотландии референдума о независимости. Политик исключил вероятность такого события в 2021 году.

В их национальных настроениях сейчас нет объединяющей силы, такое может появляться лишь раз в поколение, — цитирует Джонсона Daily Record;

Предыдущий референдум прошёл в Шотландии в 2014 году, и тогда 55% населения страны проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединённого Королевства. При этом Шотландская национальная партия заявляет, что необходимо провести повторный референдум, так как настроения изменились. Большинство шотландцев голосовали против Brexit, однако выход Великобритании из Евросоюза всё же произошёл.

В частности, первый министр Шотландии Никола Стерджен убеждена в необходимости второго референдума и допускает, что он состоится в 2021 году. Она не сомневается, что шотландцы поддержат отделение от Великобритании, после чего уже независимое государство подаст заявку на вступление в ЕС и будет в кратчайшие сроки туда принято.

Ранее NEWS.ru писал, что Великобритания и Евросоюз завершили переход по Brexit. Одновременно вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между указанными сторонами.

Британия стала независимой от ЕС после 47 лет членства и через четыре с половиной года после референдума. На данный момент Соединённое Королевство «восстановило свою национальную независимость».

По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, государство смогло «вернуть себе контроль» над законами, границами и денежными средствами. Историческое соглашение между ЕС и Великобританией было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев непростых переговоров. Стороны по итогам соглашения продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.