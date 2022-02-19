Джонсон и Шольц удвоят усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины

Удвоить усилия по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины договорились премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщила пресс-служба британского премьер-министра.

Премьер-министр заявил, что мы в настоящий момент находимся в самой опасной фазе кризиса с вероятностью вторжения России в любой момент. Премьер-министр и канцлер Шольц настроены решительно на удвоение усилий, чтобы достичь политического урегулирования и избежать ненужного кровопролития, — говорится в сообщении пресс-службы.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты «вторжения» России на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что вторжение произойдёт 15 февраля, ссылаясь на данные неких чиновников. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.

В то же время, ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках обострилась 17 февраля. Там сообщили о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию».

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что их разведке удалось добыть план наступательной операции украинских силовиков. На операцию отводится пять суток. Уточняется, что целью операции является «выдавливание» русскоязычного населения в Россию. В дальнейшем предполагается захват территории Донбасса и установление над ней контроля.