Джонсон и Шольц договорились о работе над обширными санкциями против России

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого согласились с необходимостью отправить России чёткий посыл касаемо последствий её якобы готовящегося вторжения на Украину. Стороны также условились вместе работать над созданием пакета санкций против Москвы, передаёт Guardian со ссылкой на пресс-службу резиденции Джонсона.

Премьер-министр и канцлер Шольц договорились и далее работать вместе и с другими партнёрами над всеобъемлющим пакетом санкций. Премьер подчеркнул, что они должны быть готовы для введения немедленно в случае российского вторжения на Украину, — говорится в заявлении.

Тем не менее они сошлись на том, что основным дипломатическим направлением является диалог с президентом России Владимиром Путиным и укрепление контактов с Кремлём.

2 февраля Джонсон также провёл телефонные переговоры с Путиным, в ходе которых стороны обсудили ситуацию на Украине и предложения по гарантиям безопасности. Путин изложил подходы по данным вопросам и подчеркнул, что Киев систематически нарушает Минские соглашения. Джонсон, в свою очередь, выразил глубокую озабоченность ситуацией на украинской границе и «деятельностью России».

Сегодня же стало известно о том, что немецкий канцлер прибудет с визитом в Москву 15 февраля.