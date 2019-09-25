Британский премьер-министр Борис Джонсон вынужден был экстренно покинуть 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, проходящую в эти дни в Нью-Йорке. Причина — вердикт Верховного суда Великобритании, признавшего решение главы правительства о приостановке работы парламента страны незаконным. Депутаты возобновили работу, и теперь перед Джонсоном стоит малоприятная и вполне реальная перспектива вотума недоверия.

Как сообщил телеканал Sky News, британский премьер-министр прежде, чем вылететь из Нью-Йорка в Лондон, позвонил королеве Елизавете II, однако содержание разговора не раскрывается. Ранее, в конце августа, именно монарх одобрила предложение Джонсона прервать работу парламента до 14 октября. Формально премьер Великобритании действовал в рамках закона. Однако многих возмутил тот факт, что приостановить заседания депутатов Джонсон решил именно незадолго до Brexit — выхода Соединённого Королевства из Европейского Союза. Он назначен на 31 октября и, как уверяет глава правительства, перенесён не будет.

Джонсон, как известно, выступает за реализацию сценария no deal — «без сделки», то есть без заключения соглашения о дальнейшем взаимодействии с Евросоюзом. Такой подход, в свою очередь, не разделяют многие члены британского парламента, причём не только из числа оппозиции, но и в среде однопартийцев премьера — консерваторов. Если бы депутаты вышли на работу 14 октября, как планировал Джонсон, у них было бы слишком мало времени, чтобы оказать противодействие главе правительства.

Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Однако 24 сентября Верховный суд Великобритании признал решение премьера о приостановке работы парламента незаконным, и уже на следующий день члены Палаты общин решили собраться для обсуждения актуальных вопросов. Помимо Brexit, в их число входит и возможность выдвижения вотума недоверия действующему правительству. Решение британского Верховного суда продемонстрировало раскол в высших кругах Королевства, а также было достаточно противоречивым, отметил в разговоре с News.ru генеральный директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов. И противоречивость эту отмечают даже те, кто в целом поддержал позицию судей.

Для Бориса Джонсона это, конечно, серьёзный удар. 25 сентября парламент уже вновь собрался, и теперь кабинету министров необходимо дать ответы относительно своих дальнейших действий. И, конечно, в данном случае встаёт вопрос о судьбе как правительства в целом, так и премьер-министра. Безусловно, сейчас для Джонсона существует опасность лишиться власти. Она, впрочем, всегда была — с того момента, как он занял пост главы кабмина. Но теперь она более реальна. Оппозиционные партии по следам решения суда сразу же призвали Джонсона как ответственного политика уйти в отставку. Спекуляции на эту тему продолжаются и сейчас. Вопрос в том, обладает ли оппозиция достаточным количеством голосов, чтобы выиграть голосование по вотуму недоверия. Андрей Куликов генеральный директор исследовательской компании Europe Insight

Пока ситуация непонятная, отмечает эксперт, — несмотря на то, что Консервативная партия расколота, даже независимые в данный момент депутаты, скорее всего, поддержат Джонсона. И в этом плане заседание Палаты общин 25 сентября крайне показательно. Если парламентарии по его итогам в большинстве своём выступят против нынешнего правительства, то вотум недоверия будет инициирован в самом скором времени.

Впрочем, и у Джонсона есть способы противодействовать депутатам. Аналитики неоднократно отмечали, что премьеру объективно необходимы досрочные парламентские выборы, — хотя бы для укрепления своих позиций. Не исключено, что именно этот шаг он и предпримет сейчас. В то же время премьер теоретически может и пойти навстречу своим оппонентам, сдвинув сроки Brexit и согласовав договор с Евросоюзом — в Брюсселе. Другой вопрос — согласятся ли с этим в Брюсселе, где уже неоднократно заявляли, что более откладывать выход Великобритании из ЕС не намерены.