Великобритания и Франция продолжат работать над антироссийскими санкциями

Поиск дипломатического решения по ситуации с Украиной должен быть приоритетом, к такому выводу пришли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон, говорится в сообщении с Даунинг-стрит, подготовленном по итогам разговора лидеров двух стран о ситуации вокруг Украины, пишет РИА Новости.

Лидеры проинформировали друг друга о своих соответствующих обсуждениях с международными партнёрами, включая визит премьер-министра в Киев на прошлой неделе. Они согласились с тем, что поиск дипломатического решения нынешней напряжённости должен оставаться главным приоритетом, — говорится в сообщении.

Помимо этого, результатом разговора Джонсона и Макрона стала договорённость продолжать совместную работу, направленную на разработку пакета антироссийских санкций, которые «вступят в силу немедленно, если Россия продолжит вторжение на Украину».

Лидеры обсудили свою работу по укреплению восточного фланга НАТО, гарантируя, что союзники будут полностью защищены от злонамеренной российской деятельности, где бы и как бы она ни происходила, — подчеркнули на Даунинг-стрит.

Ранее на Украине состоялась встреча премьер-министра Британии Бориса Джонсона с украинским президентом Владимиром Зеленским. Британский премьер заявил, что вторжение РФ в соседнее государство станет настоящей катастрофой. Также Джонсон сообщил о предоставлении Украине военной помощи стоимостью более 2 млрд фунтов.