https://static.news.ru/photo/fd35996c-cf61-11e9-9594-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после победы его партии на парламентских выборах решил создать новое министерство, которое будет отвечать за вопросы иммиграции и охраны границ страны.

По данным газеты The Times , новое ведомство создадут ради безопасности страны. Королевство после Brexit может потерять доступ к базам данных Европола. А визовую систему переведут на баллы.

Джонсон собирается объединить Министерство внешней торговли с Министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Кроме того, будут кадровые перестановки.

Как писал NEWS.ru, британские консерваторы отметили историческую победу на досрочных парламентских выборах. Хотя опросы отдавали им большинство голосов, никто не мог предсказать, что их преимущество окажется таким огромным: депутаты партии будут иметь большинство в 76 мандатов. Это означает, что главное обещание премьер-министра Бориса Джонсона — осуществить Brexit — вскоре будет воплощено.