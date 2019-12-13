https://static.news.ru/photo/82444e02-1dad-11ea-b86e-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что победа консерваторов на выборах ясно даёт понять, что британцы выступают за Brexit и необходимо лишь завершить этот процесс.

Британский народ ясно, однозначно, бесспорно выступил за то, чтобы мы вышли из ЕС, — цитирует «Интерфакс» Джонсона.

Комментируя победу его партии на досрочных парламентских выборах, прошедших 12 декабря, Джонсон также сообщил, что результаты голосования положили конец «жалким угрозам о втором референдуме» по вопросу Brexit. Он пообещал завершить Brexit до 31 января 2020 года.

Как писал NEWS.ru, британские консерваторы празднуют историческую победу на досрочных парламентских выборах. Хотя опросы отдавали им большинство голосов, никто не мог предсказать, что их преимущество окажется таким огромным: депутаты партии будут иметь большинство в 76 мандатов. Это означает, что главное обещание премьер-министра Бориса Джонсона — осуществить Brexit — вскоре будет воплощено.