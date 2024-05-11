Джоковичу прилетело бутылкой по голове на турнире в Риме Организаторы турнира ATP Masters 1000 сообщили об ударе Джоковича бутылкой

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу попали бутылкой по голове в ходе турнира ATP Masters 1000 в Риме, сообщили организаторы в соцсети X (ранее Twitter). Теннисисту оказали первую помощь.

Его состояние не является поводом для беспокойства, — уточнили организаторы.

Инцидент с бутылкой произошел, когда спортсмен раздавал автографы болельщикам. Бутылка с водой внезапно выпала из рюкзака одного из поклонников. По словам организаторов, Джокович получил медицинскую помощь.

Серб 10 мая одержал победу в матче второго круга с французом Корентеном Муте. Борьба на корте продолжалась почти 1,5 часа. Завершился матч в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. В следующем матче Джокович сразится с чилийцем Алехандро Табилой.

В марте первая ракетка мира уступил итальянцу Луке Нарди в матче третьего круга теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Соперники провели на корте 2 часа 20 минут. Итальянец попал в основную сетку соревнований в статусе лаки-лузер. Для Джоковича такое поражение случилось впервые.

Гейм завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу 20-летнего соперника первой ракетки мира. Итальянец занимает 123-е место в мировом рейтинге.