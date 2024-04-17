«Дядя, ты слышишь?»: женщина требовала дать кредит трупу и попала на видео В Бразилии женщина привезла труп в банк, чтобы взять на него кредит

В Рио-де-Жанейро женщина привезла в отделение банка труп мужчины в коляске, представила сотрудникам его своим дядей и попросила оформить на родственника кредит, сообщает Daily Mail. При этом она придерживала голову мертвого мужчины и пыталась с ним общаться.

Он просто такой [неразговорчивый]. Если ты нездоров, я могу отвезти тебя в больницу. Ты хочешь снова вернуться в больницу? Дядя, ты слышишь? Ты должен подписать это. Я не могу подписать за тебя! Распишись здесь и перестань причинять мне головную боль! — говорила женщина.

На кадрах видно, как женщина просит мертвеца крепко схватить ручку, вставляя ее между его пальцами и побуждая его подписать лист бумаги. Сотрудники утверждали, что это незаконно и указывали на бледный вид мужчины. В итоге женщина была арестована. Полиции она сообщила, что является его племянницей, а также его опекуном. Вызванные на место медработники подтвердили, что умерший пенсионер, 68-летний Пауло Роберто Брага, скончался несколькими часами ранее.