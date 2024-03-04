Дядя перенесшей операцию Кейт Миддлтон вызвал переполох в королевской семье Дядя перенесшей операцию Кейт Миддлтон решил участвовать в шоу «Большой брат»

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Кейт Миддлтон

Дядя принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая недавно перенесла операцию на брюшной полости, Гэри Голдсмит решил участвовать в реалити-шоу Celeb Big Brother («Большой брат знаменитости»), сообщает Daily Mail. По информации газеты, он уже заключил контракт с телевизионной корпорацией ITV.

Как передает издание, участие Голдсмита в «Большом брате» вызвало переполох в королевской семье на фоне слухов о местонахождении Миддлтон, которая еще восстанавливается после операции. Кроме этого, продолжает лечение от рака король Чарльз. По данным инсайдера, родители принцессы Уэльской недовольны участием ее дяди в реалити-шоу.

Они не в восторге от того, что он становится участником «Большого брата знаменитости». Их это бесит. Кейт не нужен такой стресс, — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Миддлтон может вернуться к королевским обязанностям после католической Пасхи 31 марта. Представитель Кенсингтонского дворца попытался успокоить британцев после появления различных слухов о местонахождении Миддлтон. По его словам, принцесса Уэльская чувствует себя хорошо. Миддлтон надеется, что общественность поймет ее желание оставить конфиденциальной личную информацию о ее здоровье.