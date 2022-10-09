DW: в Германии начали расследование по «Северным потокам»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Федеральная полиция Германии начала расследование провокации на «Северных потоках», сообщает Deutsche Welle (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). По информации телерадиокомпании, группа, занимающаяся расследованием обстоятельств взрывов на газопроводах, сформирована из немецких полицейских и представителей бундесвера (вооруженных сил). Они уже отправились в Балтийское море для обследования места происшествия.

Глава федеральной полиции ФРГ Дитер Роман на прошлой неделе направил в бундесвер запрос о «помощи в получении представления о повреждениях на пролегающих в Балтийском море газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». После оценки имеющихся для этого у ВМС ресурсов правовой проверки Министерства обороны запрос удовлетворили, — сказано в тексте статьи.

В миссии также участвуют два корабля немецких ВМС, тральщик-искатель мин Dillingen и многоцелевой корабль Mittelgrund. Суда вышли в море еще 7 октября, направившись к датскому острову Борнхольм. Именно в этой зоне произошли повреждения газопроводов.

На борту этих судов находятся водолазы, которые должны будут задокументировать повреждения труб, — уточнили журналисты телерадиокомпании.

На текущий момент основной версией, объясняющей произошедшее, является саботаж.

Ранее журналист турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир заявил, что диверсия на «Северных потоках» — дело рук США и этому есть ряд доказательств. По его словам, доказательством тому служит то, что США много лет выступают против «Северного потока — 2».

Сегодня днем представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что за терактами на «Северных потоках» стоят США. Она опубликовала в Twitter пост с тремя скриншотами, которые намекают на крупнейшего бенефициара терактов.