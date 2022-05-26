Двум российским солдатам грозит 12 лет тюрьмы на Украине На Украине запросили по 12 лет лишения свободы для двух российских военных

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Полтавской области гособвинители запросили для двух российских военных — Александра Бобыкина и Александра Иванова — по 12 лет лишения свободы, пишет РИА Новости. Их обвиняют в нарушении законов и обычаев военного времени.

Решение будет оглашено 31 мая около 11:00, — сообщил судья.

Накануне Соломенский суд Киева приговорил еще одного российского военнослужащего, Вадима Шишимарина, к пожизненному заключению. Его обвинили в убийстве 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции. Защитником подсудимого был украинский адвокат, который не говорил на русском языке.

Позже генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова допустила возможность обмена Шишимарина на украинских военнопленных.