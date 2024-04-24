Двух молодых футболистов обвинили в изнасиловании Девушка обвинила двух футболистов АПЛ в изнасиловании

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Двух игроков Английской премьер-лиги задержали по подозрению в изнасиловании девушки, сообщает The Sun со ссылкой на источник. По данным издания, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы спустя несколько часов после надругательства.

Как пишет газета, футболисты клуба АПЛ, которые не называются, совершили преступление 19 апреля. Полицейским удалось установить и задержать злоумышленников, ими оказались два 19-летних спортсмена. По версии правоохранителей, один из них подозревается в «нападении и склонении к изнасилованию», а второй — в изнасиловании. Отмечается, что молодых людей допросили и отпустили под залог.

Ранее студент из Китая на вечеринке с земляками под Санкт-Петербургом изнасиловал девушку, угрожая ей пистолетом. Мероприятие проходило в ночь на понедельник в коттеджном поселке «Мечта» во Всеволожском районе. Около часа ночи пострадавшая пошла спать на второй этаж и оставила дверь приоткрытой, этим воспользовался 20-летний молодой человек, он стал приставать к девушке, а когда она начала сопротивляться, злоумышленник ее избил и изнасиловал.

После совершения преступления студент взял пистолет, который оказался ракетницей, и выстрелил в окно, на шум прибежал молодой человек изнасилованной, вместе с другом они задержали студента и передали его полиции.