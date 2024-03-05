Двух граждан России и Германии обвинили в нарушении санкционного режима Генпрокуратура ФРГ обвинила двух граждан России и Германии в нарушении санкций

Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения в нарушении санкционного режима против двух граждан Германии и России, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о неких Вальдемаре В. и Натали С. Утверждается, что первый неоднократно нарушал закон о внешней торговле, а вторая ему в этом способствовала.

Вальдемар В. подозревается в неоднократном нарушении закона о внешней торговле. <> Натали С. обвиняется в пособничестве некоторым из этих нарушений, — говорится в заявлении.

В ведомстве пояснили, что Вальдемар В. руководит двумя компаниями по международной торговле электронными компонентами. По версии генпрокуратуры, с января 2020 года по март 2023 года он 54 раза поставлял электронные компоненты российской компании, которая занимается производством военной техники и аксессуаров. Речь идет в том числе о беспилотниках «Орлан-10», которые используются ВС России в зоне СВО.

Компоненты в том виде, в каком их доставил обвиняемый, являются обычными компонентами этого типа беспилотников и подпадают под действие Постановления ЕС об эмбарго в отношении России № 833/2014, — указали в ведомстве.