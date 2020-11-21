Двух депутатов исключили из партии Порошенко за «позорные действия»

Два человека исключены из партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» за «позорные действия».
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Кроме того, Совет львовской областной организации партии потребовал у Солонковской объединённой территориальной общины уволить Пущака с должности зампреда общины.
Как писал NEWS.ru, ранее Киевский международный институт социологии опросил более полутора тысяч украинцев и выяснил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука набрала бы наибольшее число голосов избирателей, если бы выборы в Верховную раду проходили сейчас. Данная партия выступает в том числе за диалог и налаживание отношений с Россией.