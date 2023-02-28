Возле школы в Германии открыли огонь по людям Bild: два человека пострадали при стрельбе возле начальной школы в Германии

Фото: IMAGO/Michael Gstettenbauer/Global Look Press

В немецком городе Брамше в Нижней Саксонии произошла стрельба возле здания начальной школы, в результате два человека получили серьезные огнестрельные ранения, сообщила газета Bild. Подозреваемый вскоре был задержан. Само учреждение инцидент не затронул, среди школьников и преподавателей никто не пострадал.

Очевидцы, которые слышали звуки выстрелов возле начальной школы, позвонили в полицию во вторник около 07:30. Вскоре правоохранителям удалось задержать стрелка, — говорится в публикации.

Ученики и преподаватели в данный момент находятся под присмотром. Среди них никто не пострадал, однако они тоже слышали стрельбу на улице.

Сейчас возле здания школы дежурят полицейские, которые следят за обеспечением порядка. Правоохранители опрашивают свидетелей. Мотивы преступника пока не известны.

Ранее в США не менее трех человек погибли в результате стрельбы, которую устроил 19-летний подросток. Его жертвами стели маленькая девочка, женщина и сотрудник телеканала, еще один журналист получил ранение и был госпитализирован. Инцидент произошел в округе Орандж, штат Калифорния. Что сподвигло молодого человека на пальбу по людям, выясняют следователи.