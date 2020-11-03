Двух человек арестовали в Вене по делу о теракте

https://static.news.ru/photo/faed14b2-1dbe-11eb-9a04-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider/Global Look Press

Австрийские силовики арестовали в городе Санкт-Пёльтен (федеральная земля Нижняя Австрия) двух человек по делу о нападении в Вене.

Наряду с этим бойцы спецназа вместе с сотрудниками контрразведки провели обыски в двух домах — по контактным адресам убитого террориста, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на представителя полиции.

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли четыре человека и получили ранения ещё 18. Один из нападавших был уничтожен. Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур.

Ранее NEWS.ru писал, что убитый террорист собирался уехать в Сирию для участия в боевых действиях. Ранее он уже попадал в поле зрения силовиков, его задерживали, но в подготовке теракта не заподозрили.