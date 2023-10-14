Двух белорусов задержали после нападения на школу во французском Аррасе

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

После нападения на школу во французском Аррасе были задержаны два гражданина Белоруссии, сообщает газета Le Parisien. По ее информации, продолжается расследование произошедшего. В настоящий момент число задержанных достигло 10 человек.

Круг подозреваемых расширяется по мере того, как продвигается работа по прослушиванию телефона убийцы из средней школы в Аррасе. В эту субботу утром не менее 10 подозреваемых были заслушаны в режиме содержания под стражей полицейскими управления по борьбе с терроризмом, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что полиция Франции задержала напавшего на учителя в средней школе Гамбетта. Им оказался гражданин России. Молодой человек чеченской национальности уже был под наблюдением правоохранительных органов за радикальный исламизм.

О нападении на учителя французской школы стало известно 13 октября. По данным местных СМИ, злоумышленник кричал «Аллах Акбар!». В результате происшествия погиб 40-летний педагог. Еще два человека пострадали, оба находятся в тяжелом состоянии. ЧП произошло во дворе учебного учреждения. Никто из школьников не пострадал. Свидетелям нападения оказывают медико-психологическую помощь.