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Председатель фонда «Сколково», глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в разговоре с корреспондентом NEWS.ru кулуарах «Русского дома» в Давосе рассказал о том, удалось ли выполнить поставленные перед «российской Кремниевой долиной» задачи.

Мне кажется, что мы достигли за это время почти всех целей, большую часть того, что планировали. Тот 15-летний план который у нас был изначально, в 2010 году, до 2025 года, мы выполним в срок — и с точки зрения поддержки стартапов, и с точки зрения разработки новых технологий, выхода на рынки, коммерциализации проектов, работы с крупными партнёрами. В целом всё идёт по плану, — сообщил экс-вице-премьер.

По его словам, сейчас самый главный вызов для фонда — распространение этих практик на всю страну, «чтобы это было не только внутри Сколково, но и по всей стране».

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирный экономический форум проходит на швейцарском горнолыжном курорте с 21 по 24 января. Традиционно это площадка для международных дискуссий и переговоров на самом высоком уровне. Дворкович принял участие в сессии «Катар и Россия: тенденции рынка прямых инвестиций на развивающихся рынках». Официальная российская резиденция «Русский дом» работает в Давосе с 20 до 24 января.