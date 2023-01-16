Дворецкий рассказал, как принц Гарри жаловался на нехватку сосисок The Sun: в детстве принц Гарри возмущался, что его брату давали на одну сосиску больше

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Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл поделился в разговоре с изданием The Sun, что принц Гарри в детстве был недоволен тем, что его брата принца Уильяма кормили большим количеством сосисок. Когда это случилось впервые, няня ответила на наблюдение Гарри, что Уильяма нужно кормить больше, потому что однажды он станет королем. Дворецкий предположил, что это могло продемонстрировать конкурентную динамику между двумя членами королевской семьи.

Когда я сейчас оглядываюсь назад, я думаю, что, может быть, я заметил динамику в этой игре. Однажды я видел, как няня дала Уильяму за завтраком три сосиски, а Гарри — две. Гарри смотрел на свою тарелку и говорил: «Почему у него три? А у меня только две?» — рассказал Баррелл.

Он также вспомнил, что в детстве Гарри просили быть потише. Он добавил, что принцесса Диана умоляла Чарльза не отправлять Гарри в Итонский колледж, опасаясь, что его будут постоянно сравнивать со старшим братом, но ее мольбы остались без внимания.

Ранее в книжных магазинах появились мемуары принца Гарри «Запасной». В первый же день в Британии, США и Канаде было раскуплено 1,4 млн экземпляров. «Запасной» стала самой продаваемой книгой в Великобритании в разделе «нон-фикшен».