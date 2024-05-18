Дворец фестивалей в Канне временно закрыли из-за угрозы взрыва Screen Daily: из-за угрозы взрыва закрыт вход во Дворец Каннского кинофестиваля

Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Дворец фестивалей и конгрессов в Канне временно закрылся из-за возможной угрозы взрыва, передает Screen Daily. По данным издания, около здания обнаружили подозрительный рюкзак.

Ни Дворец, ни прилегающая территория не были эвакуированы, однако территория вокруг Дворца была ограничена, а очереди непосредственно перед зданием были запрещены. Группе людей, стоявших в очереди на вход, разрешили остаться рядом с полицейским постом, — говорится в публикации.

Терраса для прессы, выходящая на набережную Круазет, также была закрыта. Группа офицеров досматривала рюкзак посреди пешеходного перехода.

После расследования, проведенного большой группой офицеров, улица и вход во Дворец были вновь открыты в 15:10 по центральноевропейскому летнему времени.

77-й Каннский кинофестиваль проходит на Лазурном побережье с 14 по 25 мая. Мероприятие проводит при повышенных мерах безопасности.

Ранее стало известно, какие два русских фильма покажут на полях Каннского кинофестиваля. Первой работой стала лента Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке». Второй фильм — картина американского режиссера Шона Бейкера «Анора». По сюжету бруклинская секс-работница выходит замуж за русского олигарха.