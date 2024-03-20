Хайди Аган, двойник принцессы Кейт Миддлтон впервые прокомментировала слухи о том, что в недавнем ролике с принцем Уильямом снялась именно она, сообщает The Mirror. Видео недавно появилось в Сети.

Папарацци якобы подловили супругов, когда они направлялись в фермерский магазин в Виндзоре. Многие пользователи не поверили, что в ролике присутствует именно принцесса Уэльская. Но Хайди Аган опровергла слухи.

На самом деле, в моих соцсетях люди сошли с ума. Они думают, что это я, но я знаю, что это не так. Я в это время была на работе. Я на 100% уверена, что в этом видео Кейт Миддлтон и Уильям, — сказала Хайди Аган.