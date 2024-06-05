Двойник Елизаветы II Жаннет Чарльз умерла в возрасте королевы Двойник Елизаветы II Жаннет Чарльз умерла в возрасте 96 лет

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Бывшая домохозяйка Жаннет Чарльз, которая впоследствии стала исполнять роли экс-королевы Великобритании Елизаветы II в фильмах из-за внешнего сходства, скончалась в возрасте британского монарха. 96-летняя женщина скончалась в частном доме престарелых в Грейт-Баддоу графства Эссекс в окружении родных и близких, сообщает издание Mirror.

Мама была настоящим персонажем и силой природы. У нее была удивительная жизнь. Она всегда уважала королеву и обожала королевскую семью. Нам будет ее очень не хватать, — сказала дочь Чарльз Кэрол.

Сообщается, что Кэрол родилась 15 октября 1927 года в английском графстве Бедфордшир и не имела актерского образования. Муж Кеннет обеспечивал семью, в то время как Жаннет была респектабельной домохозяйкой. Ей часто говорили о внешнем сходстве с Елизаветой II, из-за чего на нее обратили внимание режиссеры. Чарльз появилась в роли королевы в картинах «Европейские каникулы», «Место преступления», «Остин Пауэрс: Голдмембер» с Майком Майерсом и многих других. Женщина перестала сниматься в кино в 2014 году по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось об уходе из жизни британского актера Уильяма Расселла, появившегося в первых двух сезонах сериала «Доктор Кто». В общей сложности он снялся в 78 эпизодах. На момент смерти артисту было 99 лет.