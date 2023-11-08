Двое вооруженных учеников забаррикадировались в одной из школ Гамбурга

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Двое вооруженных учеников закрылись в классе одной из школ на западе Гамбурга, сообщает Bild. По предварительной информации, они угрожали учителю. В учебном заведении проводится эвакуация учеников, правоохранители разыскивают злоумышленников.

В школе Гамбурга в районе Бланкенезе на Фрамштрассе два ученика в классе, предположительно, угрожали учителю, — говорится в сообщении.

По данным издания, один из забаррикадировавшихся учеников вооружен пистолетом. Сотрудники полиции попросили автомобилистов объезжать район школы.

Ранее аэропорт Гамбурга был закрыт с вечера 4 ноября из-за проведения полицейской операции. Итогом 18-часовых переговоров стало задержание вооруженного мужчины, который хотел вывезти за границу свою дочь. Он сдался правоохранителям без сопротивления и отпустил девочку, она не пострадала. Согласно информации местных СМИ мужчина является этническим турком, он требовал вылета в Турцию. Дочь он похитил у матери и намеревался увезти с собой.

Накануне он прорвался на автомобиле сквозь барьер оцепления в гамбургском аэропорту и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Там он остановил машину у пассажирского самолета Turkish Airlines и забаррикадировался в ней со своей четырехлетней дочерью. Злоумышленник сделал несколько выстрелов из автомобиля, а также бросил две бутылки с зажигательной смесью.