Двое полицейских попали в больницу после стычки с протестующими в Германии

Фото: IMAGO/Jochen Tack/Global Look Press

Беспорядки в преддверии партийной конференции AFD

Двое стражей порядка попали в больницу после стычки с протестующими на съезде ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), передает The Guardian. По данным издания, еще семеро полицейских получили ранения в результате столкновений с демонстрантами в Эссене, где партия проводит митинг после получения наилучшего результата на выборах в ЕС.

В субботу около тысячи правоохранителей были задействованы для сохранения правопорядка в западном городе Эссен, где, по словам организаторов демонстрации, 50 000 протестующих прошли маршем к зданию конгресса. Полиция сообщила, что двое сотрудников, мужчина и женщина, которые сопровождали политика, были серьезно ранены, когда протестующие ударили их ногами по голове после того, как они упали на землю. При этом нападавших задержать не удалось, они скрылись с места происшествия.

Ранее стало известно, что партия «Альтернатива для Германии» планирует создать в Европарламенте фракцию «Суверенитисты», одной из целей которой станет налаживание отношений с Россией. Группа намерена выступать за мирные переговоры с Москвой в украинском конфликте, отстаивание права европейских народов на самоопределение и отказ от бюрократии в объединении.