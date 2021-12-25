Двое британских военных совершили самоубийство в Солсбери

На военной базе в английском городе Солсбери были найдены тела двоих военнослужащих. По сообщениям Daily Mail, 15 декабря было обнаружено тело 19-летней девушки Джейсли-Луизы Бек, которая недавно начала свою службу. Через несколько часов военные также нашли труп 28-летнего младшего капрала Майкла Джозефа Миа. Возможно, оба покончили жизнь самоубийством. Министерство обороны Великобритании инициировало расследование. Сообщается, что подобные инциденты происходили на базе ранее и также в конце года.

У обоих солдат обнаружены следы повешения, согласно проведённому вскрытию в конце прошлой недели, — сообщает английское издание.

Солсбери печально известен тем, что в этом городе 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за госизмену, и его дочь Юлия.

Событие спровоцировало международный скандал. В Лондоне уверены, что к отравлению причастна Москва. В МИД России называют обвинения британской стороны бездоказательными.

Британская сторона недавно назвала третьего подозреваемого по делу об отравлении экс-офицера ГРУ. Помимо Александра Петрова и Руслана Боширова, обвинения также были предъявлены Денису Сергееву.