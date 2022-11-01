Движения зерновозов по Черному морю на 2 ноября не запланировано ООН, Турция и Украина не будут планировать движение судов по Черному морю на 2 ноября

Фото: Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Черному морю на среду, 2 ноября, говорится в распространенном во вторник сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле, передает ТАСС. По данным СКЦ, 1 ноября было проведено 36 инспекций находящихся в турецких водах судов.

Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября. <...> Движение судов и их инспекции, осуществляемые после приостановки участия России в СКЦ, это временные и экстренные меры. Координатор ООН в Черноморской инициативе Амир Абдулла в тесном сотрудничестве и консультациях с турецкой делегацией в СКЦ прилагает все усилия для возобновления участия в его работе всех сторон, — указывается в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что СКЦ может осуществлять свой мандат наилучшим образом только при полном и активном участии всех четырех делегаций.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин на встрече с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром заявил, что Киев должен предоставить гарантии, подтверждающие, что гумкоридор в Черном море не будут использовать в военных целях. В сообщении министерства отмечается, что в ходе переговоров стороны в том числе обсудили возможность использования «Черноморской инициативы» по вывозу зерна из украинских портов на фоне недавней атаки ВСУ на Севастополь.