Движение поездов в метро Киева восстановлено Кличко: в Киеве восстановили движение поездов на всех линиях метро

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Движение поездов на всех линиях метро в Киеве восстановлено, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Градоначальник отдельно отметил, что станция «Лукьяновская», которая приостанавливала работу утром, также заработала в режиме перевозок.

Движение поездов всеми линиями метро восстановлено. Станция «Лукьяновская» также работает в режиме перевозок. Киевский метрополитен работает в обычном режиме, — написал он.

Станция метро «Лукьяновская» приостанавливала работу из-за того, что получила повреждения в результате взрыва. Поезда все утро проходили ее без остановки.

Ранее сегодня, 29 декабря, на всей территории государства была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове и Одессе.

Так, в Харькове прозвучали шесть взрывов, в результате чего возникли проблемы с подачей электроэнергии для транспорта. Также два взрыва прогремели во Львове, что, по словам мэра города Андрея Садового, привело к пожару на «объекте критической инфраструктуры».

Кроме того, по меньшей мере восемь мощных взрывов зафиксировано в Киеве. События в украинской столице подтвердил мэр Виталий Кличко, он также уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны. По его словам, в Подольском районе города вспыхнуло складское помещение. Украинские СМИ дополнили новости информацией о как минимум пяти взрывах в Одесской области на фоне воздушной тревоги.