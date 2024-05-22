«Двери для России приоткрыты»: Зеленский снова пожаловался на Запад Зеленский посетовал, что Запад не хочет полностью разрывать отношения с Россией

Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times подчеркнул, что западные партнеры оставляют для России «приоткрытые двери». По его словам, они в принципе боятся полного разрыва отношений с Москвой. Зеленский допустил, что западные лидеры рассматривают вариант поражения Киева.

Все закрыли свои посольства? Нет. Все отправили российских дипломатов домой из своих стран? Нет, — посетовал Зеленский.

Он заявил, что не допускает ядерной эскалации конфликта, и призвал США и Европу разрешить самолетам НАТО сбивать российские ракеты над территорией Украины, не пересекая ее воздушное пространство. Зеленский считает, что это будет исключительно оборонительная тактика и она не создаст риска прямого боя с российскими военными.

Это защита? Да. Это нападение на Россию? Нет. Вы сбиваете российские самолеты и убиваете российских летчиков? Нет. Так в чем же проблема вовлечения в войну стран НАТО? Такой проблемы нет, — подчеркнул украинский президент.

Аналитики считают, что подобные действия могут спровоцировать Россию на ответные меры, пишет издание. Потому предложение Зеленского встретило сопротивление в США и Европе. Однако он продолжает настаивать, напоминая о том, как западные союзники в апреле помогли Израилю отбить масштабный запуск иранских беспилотников.

Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters ранее заявлял, что срок его полномочий на посту президента Украины еще не истек. Он отметил, что продолжает занимать должность главы государства в связи с объявленным в стране военным положением.