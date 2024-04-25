«Две вещи»: политолог рассказал, что ждет Залужного в Великобритании Политолог Жарких: MI-6 готовит Залужного на пост президента

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Британская разведка (МИ-6) может начать подготовку бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на пост украинского президента, заявил политолог Денис Жарких. По его мнению, у Залужного только два пути, передает MK.RU.

С Залужным могут произойти две вещи. Он либо никак не будет использован, либо вернется из Лондона и начнет политическую карьеру. Думаю, что его еще используют (не зря же тянут в Лондон), но вопрос в том, как именно, — сказал собеседник издания.

Так политолог прокомментировал сообщения о том, что экс-главнокомандующего ВСУ отправляют в Британию, где он займет должность посла Украины. Известно, что власти Британии уже выдали агреман Залужному, он также имеет свое жилье в стране.

Ранее военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев рассказал NEWS.ru, что Залужный не сможет устроить военный переворот на Украине. Он объяснил, что экс-главком находится под полным контролем западных спецслужб круглые сутки.

До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин признал, что не исключает военного переворота на Украине. Он предположил, что наиболее очевидной фигурой для смены нынешнего президента является посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ, который заслужил большой авторитет как у военнослужащих, так и у гражданского населения.