Две украинские ГЭС выведены из эксплуатации из-за повреждений

Фото: МЧС Украины

Две гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине были выведены из эксплуатации, сообщила крупнейшая гидрогенерирующая компания в стране «Укргидроэнерго». Согласно информации компании, значительные повреждения объектам гидроэнергетики были нанесены в результате ударов утром 8 мая. Названия конкретных ГЭС не указаны.

Весь гидроэлектропотенциал получил серьезные повреждения. Учреждениям требуется значительные усилия, чтобы выполнить ремонт и восстановление, а также большие финансовые вложения, — отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что три теплоэлектростанции на Украине получили повреждения в результате взрывов. По предварительной информации, оборудование серьезно пострадало. Однако не уточнялось, о каких объектах шла речь.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в шести регионах страны получили повреждения объекты генерации и передачи электроэнергии. Глава министерства отметил, что последствия уточняются, работа над их ликвидацией уже началась.

8 мая в подконтрольном властям Украины Запорожье прозвучали взрывы, их также слышали в Кременчуге и Киеве. На всей территории Украины и в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей была объявлена баллистическая тревога.