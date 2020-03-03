https://static.news.ru/photo/4535a60c-5d7f-11ea-8bc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma/TACC

В Марселе из больницы неизвестные похитили две тысячи медицинских масок.

Об этом сообщает Agence France-Presse. По данным агентства, всем сотрудникам медучреждения направлены письма, в которых говорится, о том, что эти маски предназначены для использования исключительно в профессиональных целях.

В настоящее время проводится внутреннее расследование, чтобы найти виновного или виновных, — передаёт агентство слова своего источника в больнице.

Все украденные маски были предназначены для медиков и пациентов. В больнице отметили, что остатков на складе должно хватить для нормальной работы медучреждения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы медицинских масок в стране будут реквизированы и переданы медработникам и пострадавшим от коронавируса.