В Марселе из больницы неизвестные похитили две тысячи медицинских масок.
Об этом
В настоящее время проводится внутреннее расследование, чтобы найти виновного или виновных, — передаёт агентство слова своего источника в больнице.
Все украденные маски были предназначены для медиков и пациентов. В больнице отметили, что остатков на складе должно хватить для нормальной работы медучреждения.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы медицинских масок в стране будут реквизированы и переданы медработникам и пострадавшим от коронавируса.
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