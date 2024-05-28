Две страны ЕС выступили против нанесения ударов по РФ западным оружием Politico: Италия и ФРГ высказались против ударов Украины по РФ западным оружием

Фото: МО Украины

Италия и Германия возражают против того, что предоставлять Украине разрешение наносить удары по российской территории западным оружием, сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что снятие ограничений на такие удары вызывает споры среди стран — членов НАТО.

Снятие этих ограничений — спорный вопрос в НАТО. Многие из союзников ввели ограничения в отношении оружия, которое они поставляют Украине, запретив Киеву использовать его по целям в России. Италия и Германия против действия [генерального секретаря Альянса Йенса] Столтенберга, — сказано в материале.

Авторы напомнили, что генсек НАТО во вторник, 28 мая, собирается обратиться к странам ЕС с призывом позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по целям на территории РФ, включая склады с боеприпасами и топливные хранилища. При этом известно, что позицию Рима и Берлина по данному вопросу уже осудил чиновник одной из скандинавских стран.

Ранее о том, что министры обороны стран Евросоюза 28 мая обсудят возможность разрешения Украине наносить удары по территории РФ западным оружием и связанные с этим «риски эскалации», сообщал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Другим вопросом в повестке будет выделение Киеву военной помощи на €5 млрд через Европейский фонд мира.