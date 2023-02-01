Две «Пумы» столкнулись на учениях на полигоне бундесвера Tagesschau: две БМП Puma столкнулись в ходе учений немецкой армии

Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press

Две БМП Puma столкнулись в ходе учений на полигоне в центре боевой подготовки бундесвера около города Гарделеген, сообщает Tagesschau. В результате инцидента 12 солдат получили ранения, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

По сведениям немецкого портала, две 40-тонных бронемашины столкнулись друг с другом на высокой скорости.

22 января парламент Германии обвинил Министерство обороны страны в сокрытии данных о неисправной военной технике. По данным журналистов портала Bild, в декабре 2022 года во время плановых военных учений 18 немецких боевых машин пехоты Puma вышли из строя, в связи с чем их пришлось заменить на более старые БМП Marder.

Также журналисты рассказали, что на декабрьские учения были направлены неопытные механики, которые не смогли починить БМП при отказе системы отопления. Авторы подчеркивают, что для возобновления работы было необходимо лишь подлить жидкость, однако военнослужащие не разобрались с проблемой, даже имея под руками инструкцию.

В декабре 2022 года журналисты Der Spiegel уже писали, что немецкие военные столкнулись с серьезными проблемами в ходе учений с использованием БМП. Машины в 2023 году должны были поступить в распоряжение Сил быстрого реагирования НАТО, однако в ходе учений оперативная готовность упала до нуля БМП.